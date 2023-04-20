Как информирует «НБН», в сообщении Генштаба отмечается, что 21 из 26 беспилотников РФ были сбиты украинскими защитниками.

Дословно из заявления Генштаба ВСУ:

На протяжении минувших суток враг нанес три ракетных и 57 авиационных удара. В том числе, были применены 26 БпЛА типа «Шахед-136». Двадцать один объект был уничтожен нашими силами ПВО.

В Генштабе также добавили, что российские войска совершили 69 обстрелов при помощи РСЗО по позициям войск Украины и населенным пунктам. В результате преступных действий врага среди мирного населения Украины есть погибшие и раненные. Были разрушены и частично повреждены жилые дома, а также иная гражданская инфраструктура.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как в настоящее время выглядит город Бахмут.