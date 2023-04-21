Ходжес, комментируя предстоящее контрнаступление украинских войск, заявил, что защитники в ходе этой масштабной военной операции могут попытаться перерезать сухопутный коридор РФ на территорию Крымского полуострова, информирует «НБН» со ссылкой на DW.

По словам генерала, украинские бойцы способны пробить оборону россиян на узком отрезке южного фронта, дойти до Азовского моря и перерезать сухопутный коридор из РФ в Крым, начав изоляцию полуострова. После ВСУ могут наносить удары по крымским объектам армии Путина из РСЗО HIMARS и другого высокоточного дальнобойного оружия.

Американский военный убежден, что, если план Украины будет успешным, она может одержать победу в войне против государства-террориста уже до конца этого года. При этом условием для достижения ВСУ такого блестящего результата являются поставки необходимого вооружения Западом.

Ранее Ходжес объяснил, почему важно прежде всего освободить от россиян Крым, а не деоккупировать Донбасс.