Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, руководитель МИД Китая отметил, что на протяжении последнего времени распространяется «абсурдная логика», которая обвиняет Китая в нарушении статус-кво и стабильности в Тайваньском заливе.
Дословно из его заявления:
Эта логика является абсурдной, а сам вывод – опасным.
Кроме того, согласно его словам, «справедливые люди» могут видеть, кто занимается «гегемонскими издевательствами и высокомерными практиками».
Он добавил:
Это не материковая Китайская народная республика, а выступающие за независимость Тайваня сепаратистские силы Тайваня и небольшое количество стран, которые пытаются нарушить статус-кво. Те, кто играет с огнем на Тайване, в конце-концов, забоятся.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что Китай провел военные учения у берегов Тайваня.