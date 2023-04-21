Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, руководитель МИД Китая отметил, что на протяжении последнего времени распространяется «абсурдная логика», которая обвиняет Китая в нарушении статус-кво и стабильности в Тайваньском заливе.

Дословно из его заявления:

Эта логика является абсурдной, а сам вывод – опасным.

Кроме того, согласно его словам, «справедливые люди» могут видеть, кто занимается «гегемонскими издевательствами и высокомерными практиками».

Он добавил:

Это не материковая Китайская народная республика, а выступающие за независимость Тайваня сепаратистские силы Тайваня и небольшое количество стран, которые пытаются нарушить статус-кво. Те, кто играет с огнем на Тайване, в конце-концов, забоятся.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Китай провел военные учения у берегов Тайваня.