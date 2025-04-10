Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Суспільного», от представителя внешнеполитического ведомства КНР Линь Цзяна прозвучало заявление — Пекину ничего не известно о более 155 китайцев, которые, в соответствие с утверждением Зеленского, участвуют на стороне российско-оккупационных подразделений в войне против Украины.

Отвечая вопрос журналиста о присутствии вышеописанной численности граждан КНР на передовой в Украине, китайский чиновник уверил — ему «нечем поделиться», подчеркнув, что позиция Пекина, затрагивающая войну РФ против нашей страны, остается «объективной и справедливой».

В частности, власти Китая стремятся поспособствовать заключению договоренностей между Киевом и Москвой, предусматривающих 30-дневное прекращение огня в Украине и приближение переговоров о долгосрочном мире, что должно быть «очень понятно международному сообществу».

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