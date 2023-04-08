Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на «CNN«.

Как сообщается в источнике, восточное командование китайской армии заявило о том, что данные учения являются серьезным предупреждением, касательно столкновения «сепаратистских» сил обороны Тайваня с внутренними силами обороны для защиты суверенитета государства.

Также известно, что в рамках учения китайская армия будет отрабатывать маневры на южном, северном и восточном направлении от Тайваньского острова. Во время этих учений армия КНР будет использовать как воздушные силы, так и морские.

Помимо этого известно, что после заявления представителей командования армии КНР Министерство обороны Тайваня сообщило о том, что около 42 самолётов Китая приблизилось к острову, а 29 из них вовсе вошли в зону действия ПВО Тайваня. Рекорд по количеству самолетов КНР в зоне действия ПВО был в 2021 году, тогда воздушное пространство Тайваня нарушило 56 самолетов.

Напомним, что ранее мы писали о том, что президент Франции Эммануэль Макрон встретился с действующим лидером Китая Си Цзиньпином.