Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления. В частности, в сообщении говорится, что в аннексированном Крыму захватчики усиливают меры по поиску украинского подполья.

В сообщении отмечается:

На территории временно оккупированного Крыма вражеские силы продолжают усиливать меры по выявлению членов украинского подполья. Оккупанты провели обыски квартир у тех, кого они подозревают в «нелояльности». Обыски проводились даже в тех случаях, когда дома не присутствовали хозяева.

Данные ЦНС говорят и о том, что в АРК участились также и случаи выборочных проверок на улицах.

Ранее мы писали о том, что думает Буданов о вероятности нанесения ядерного удара Россией по Украине после того, как Крым будет деоккупирован.