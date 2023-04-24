О том, что после захода ВСУ в Крым, от военно-политического руководства РФ может последовать весьма болезненная, но относительно терпимая реакция, при этом, российская пропаганда покажет деоккупацию ранее захваченных территорий нашей страны как достаточно вынужденный шаг, пишет «НБН», ссылаясь на слова главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, опубликованные изданием «РБК-Украина».

По словам Буданова, мнения Кремля и простых россиян, касающиеся потери Крымского полуострова, будут существенно различаться, а в росСМИ снова попытаются оправдаться также, как это произошло после недавнего освобождения Херсона, поскольку у пропагандистов наработаны «модели того, как освещать новости во время событий в Крыму».

Кроме того, начальник ГУР МОУ подчеркнул, что полностью исключает вероятность нанесения ядерного удара по территории нашей страны, который может последовать сразу после освобождения Крыма:

Не будет. Крым — это часть территории Украины, без возвращения Крыма война не завершится.

Ранее мы писали, что Зеленский объяснил, как отказ Украины от защиты Бахмута отразится на ситуации на фронте.