Спутник Planet Labs зафиксировал повреждения военной техники российских оккупационных сил на аэродроме во временно захваченном Джанкое после обстрела 30 апреля, информирует «НБН» со ссылкой на «Крым.Реалии».

По всей видимости, кадры, которые оказались в распоряжении журналистов проекта «Радіо Свобода» «Схеми», подтверждают повреждение ЗРК С-300/С-400, состоящего из пусковых установок и радиолокационной станции.

Фото — проект «Радіо Свобода» «Схеми»

Фото — проект «Радіо Свобода» «Схеми»

Кроме того, после атаки на авиабазу, которая является одной из крупнейших для вертолетов армии Путина, оккупанты переместили с этой территории остальные комплексы С-300/С-400.

Ранее российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» сообщал, что в результате удара по объектам войск РФ в Симферополе и Джанкое были ликвидированы 4 захватчика, 9 «освободителей» получили ранения.

Также Telegram-канал раскрыл потери «второй армии мира» в результате обстрела полигона российских оккупантов в Луганской области, кадры которого появились в Сети 1 мая.