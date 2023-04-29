Об этом сообщает “НБН”, со ссылкой на заявление мэра города Александра Гончаренко.

Александр Гончаренко заявил о том, что ночью оккупанты нанесли ракетный удар по территории Краматорска. На данный момент известно, что удар пришелся на территорию жилого сектора. В результате обстрела повреждения получили три частных дома, один из них — разрушен.

Кроме этого нужно отметить, что среди пострадавших оказались женщина и ребенок, по словам Гончаренко их доставили в больницу с сильными ожогами, на данный момент они пребывают в тяжелом состоянии.

Мэр города отметил, что армия Российской Федерации вновь продолжает совершать военные преступления и наносить удары по гражданским объектам.

Стоит отметить, что армия Российской Федерации довольно часто обстреливает территорию города Краматорск, а также населенных пунктов, которые находятся поблизости.

Ранее Зеленский высказался по поводу массированного ракетного обстрела по территории Украины.