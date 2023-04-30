Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на пресс-службу ГУР.

Кирилл Буданов заявил, что все оккупанты, которые совершали в Украине военные преступления или же преступления против человечества обязательно будут найдены и наказаны. Особенно это относится к тем, кто совершал громкие преступления, например групповое изнасилование, убийство гражданских и детей и тому подобное. Глава Главного управления разведки добавил, что их найдут в любой точке мира и обязательно уничтожат.

Помимо этого Кирилл Буданов отметил, что для того, чтобы найти преступников Украине не обязательно обращаться за помощью, так как по его словам «нам хватит своих сил».

Кроме того, глава украинской разведки также затронул и тему развала России. Буданов уверен, что Российская Федерация не может долго держаться в состоянии войны и уже вскоре может распасться.

Стоит напомнить, что ранее губернатор Брянской области сообщил о взрывах.