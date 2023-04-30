Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на главу Харьковская ОВА Олега Синегубова.

Он сообщил, что утром, 30 апреля, в 6:45 российские оккупационные войска атаковали город Купянск с реактивных систем залпового огня.

На данный момент известно, что в результате обстрела в Купянске Харьковской области были повреждены частный дом и гаражи, а также было уничтожено несколько автомобилей. По предварительным данным известно, что в результате утренней атаки армии Российской Федерации погибших или пострадавших нет.

Кроме того, в Харьковской областной военной администрации сообщили о том, что только за прошлые сутки вражеские войска России нанесли удары по таким населенным пунктам, как: Купянск, Волчанск, Красная Заря, Волчанский Хутора и прочее. Враг регулярно обстреливает территорию Харьковской области.

Стоит напомнить, что ранее в ГУР рассказали о последствиях взрывов в Севастополе.