Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на заявление представителя Нацгвардии Руслана Музычука в эфире национального телемарафона.

Музычук рассказал о том, что за последнюю неделю линия фронта практически не изменилась. Оккупанты всё ещё совершают попытки наступления, но бойцы Вооруженных сил Украины отбивают атаки противника.

Кроме того, он отметил, что на данный момент самыми горячими направлениями на восточном фронте Украины остаются Марьинское, Бахмутское, Лиманское, а также Авдеевское направления.

Отдельно стоит отметить, что жестокие городские бои идут на Бахмутском, а также на Марьинском направлениях. Там, по словам представителя Нацгвардии иногда случаются боевые столкновения на расстоянии менее чем 50 метров. Это заставляет украинские Силы обороны быстро реагировать, чтобы уничтожить врага.

Также отметим, что за последние недели оккупантам не удалось достичь серьезных успехов на данных направлениях.

Следует напомнить, что ранее в ISW рассказали о неудачных попытках оккупантов захватить Авдеевку.