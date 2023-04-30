Об этом пишет «НБН«, ссылаясь на данные телеграм-канала «Бердянск Сегодня«.

В источнике говорится о том, что ночью, 30 апреля на территории оккупированного города Токмак прозвучало два взрыва. Об этом сразу же начали сообщать российские оккупанты.

СМИ удалось выяснить, что первый взрыв в Токмаке прозвучал в районе железнодорожного депо, именно там, по словам самих оккупантов было попадание, второй же прозвучал вблизи СТО.

На данный момент неизвестно о том, есть ли попадания по скоплению войск или техники армии Российской Федерации.

Кроме того, стоит отметить, что ранее, 25 апреля Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов по скоплению войск РФ в оккупированном Токмаке.

Напомним, мы также писали о том, что оккупанты нанесли удары по Никополю.