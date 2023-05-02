В понедельник, 1 мая, представитель Белого дома, ссылаясь на новые рассекреченные разведывательные данные, сообщил, что только с декабря армия Российской Федерации потеряла 100 000 бойцов, информирует «НБН».

По словам Кирби, из них 20 000 убитых российских оккупантов и 80 000 раненых захватчиков. Чиновник уточнил, что почти половина ликвидированных «освободителей» — боевики частной военной компании «Вагнер».

Он добавил, что часть из наемников армии Пригожина – заключенные, завербованные в тюрьмах РФ на войну против Украины, которых бросили на фронт без надлежащей подготовки и контроля командования.

Как сообщалось, Сырский рассказал о сложной ситуации в Бахмуте и успехах защитников города.