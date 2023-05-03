Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении КГВА.

Так, согласно обнародованной информации, ночью, 3 мая, Российская Федерация атаковала Киев дронами-камикадзе «Шахед». Однако план оккупантов был умножен на ноль благодаря силам противовоздушной обороны.

В сообщении отмечается:

На этот раз Россия атаковала Киев только дронами. По предварительным данным, это были, как всегда БПЛА «Шахед».

Также отмечается, что согласно предварительной информации в воздушном пространстве вокруг столицы Украины были зафиксированы и уничтожены все цели, выпущенные врагом.

В КГВА добавили:

Согласно данным оперативной сводки на данное время – разрушений и жертв нет. Более детальная информация уточняется.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Симферополем на базе российских пограничников прогремел взрыв.