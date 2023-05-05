Пресс-служба олигарха в Telegram-канале опубликовала видео с Пригожиным, где он показывает ряды трупов наемников его «армии», которых якобы ликвидировали 4 мая на войне в Украине, информирует «НБН».

«Повар Путина» заявил о дефиците боеприпасов 70% и выругался в адрес Шойгу и Герасимова, обвинив их в массовой гибели боевиков ЧВК. Олигарх, обращаясь к министру обороны и главе Генштаба ВС РФ, заявил, что если бы «вагнеровцы» получали норму снарядов, то потери в их рядах стали в пять раз меньше.

Ранее Пригожин высказался о ядерных угрозах российских чиновников после «атаки» беспилотников на Кремль. «Повар Путина» заявил, что они выглядят как клоуны, рассказав, что должна предпринять Москва в связи с инцидентом.