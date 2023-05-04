Олигарх высмеял призывы представителей власти страны-агрессора применить против соседнего государства ядерное вооружение после «провокации» с БПЛА в центре Москвы, информирует «НБН».

По словам «повара Путина», и разговоров быть не может о ядерной атаке в качестве мести за «нападение» на Кремль. Владелец ЧВК считает, что представители режима Путина «выглядят как клоуны», которые угрожают боеголовками в ответ на «детский» беспилотник.

Главарь «Вагнера» считает, что в первую очередь нужно привлечь к ответственности того, кто отвечает за борьбу с беспилотниками, разобраться в причинах инцидента и стать «ведущей страной в области развития технологий дронов», чтобы отвечать такими же БПЛА.

«Мы выглядим, как клоуны, которые грозятся ядерной бомбой на детский беспилотник»,- пригожин. pic.twitter.com/4LOchTKAFM — LaraFilinskayaUkraine🇺🇦 (@LaraFilinni) May 4, 2023

Напомним, советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк указал на признаки инсценировки нападения БПЛА на Кремль.