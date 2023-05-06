Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на ISW.

В отчете Института изучения войны говорится о том, что на данный момент российские оккупационные войска перестали вести активные наступательные действия на большом количестве участков фронта, в том числе и на Бахмутском направлении.

По данным аналитиков, это может свидетельствовать о том, что руководство Минобороны России приняло решение не вести активных наступательных действий, а попросту перейти к обороне. Таким, образом, по словам аналитиков, Россия готовится к контрнаступлению Вооруженные сил Украины, о котором очень часто говорят в последнее время. Аналитики считают, что подготовка уже идет полным ходом.

Кроме того, из отчета ISW также известно, что переход к обороне на Бахмутском направлении касается только военных ВС РФ, так как представители ЧВК «Вагнер» до сих пор пытаются захватить Бахмут любой ценой.

Хотя стоит отметить, что ранее, глава преступной ЧВК «Вагнер» говорил о выходе бойцов с территории города.