Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Лысак рассказал о том, что ночью, 6 мая, войска Российской Федерации атаковали территорию Днепропетровской области беспилотными летательными аппаратами «Шахед». Сообщается, что украинские военные с оперативного командования «Восток» смогли уничтожить все четыре дрона-камикадзе «Шахед».

К слову, осколки беспилотников, которые запускала Россия упали в Синельниковском районе, из-за чего в пяти частных домах было выбиты окна. Также стоит взять во внимание, что было повреждено и несколько других зданий, а также линия электропередач. Что касается пострадавших, то на данный момент известно, что их нет.

Кроме того, в ОВА ещё сообщали и о том, что оккупанты били по Марганецкой громаде Никопольского района с помощью реактивных систем залпового огня «Град». Есть ли пострадавшие или погибшие на данный момент неизвестно.

Стоит отметить, что ранее мы писали о взрывах в Запорожье.