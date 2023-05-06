Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на оперативное командование «Север«.

Как стало известно из источника, прошлой ночью, российские оккупанты с помощью авиации атаковали украинский город Глухов, который находится в Сумской области.

Сообщается, что ночью, оккупанты нанесли два удара управляемыми авиабомбами из самолёта СУ-35 по городу Глухов. В результате чего было повреждено 44 частных дома, а также учебное заведение города Глухов.

Кроме того, известно, что из-за удара по жилых домах в Глухове пострадало пять человек, но по сообщениям местных властей данная информация уточняется. Погибших предварительно нет.

Отметим, что оккупанты достаточно часто атакуют украинские мирные города управляемыми авиабомбами. Массовым атакам поддаются области, граничащие с Российской Федерацией.

Также нужно отметить, что ночью оккупанты пытались атаковать Днепропетровскую область дронами “Шахед”.