Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на видео в Facebook.

На опубликованном видео видно, как бойцы 2-го самоходно-артиллерийского дивизиона 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетьмана Тараса Трясило уничтожают вражескую технику.

Известно, что среди уничтоженной техники присутствовало как минимум 7 танков армии Российской Федерации, также там был и другие бронированные машины, в том числе и разведывательно-дозорные машины. Помимо этого целью для украинской армии стали и вражеские БК, а также несколько личных составов армии Российской Федерации.

Данное видео было опубликовано на официальной странице 43-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины в Facebook.

Стоит упомянуть, что ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как украинский СУ-25 бьет по врагу.