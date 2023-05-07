Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Глава Днепропетровской ОВА в телеграм-канале написал о том, что ночью, 7 мая, армия Российской Федерации нанесла большое количество ударов по территории Днепропетровской области. Если брать конкретнее, то известно, что оккупанты выпустили более чем 30 снарядов по Никопольскому району.

В результате ночной атаки оккупантов на Никопольщину погибла пожилая женщина. Также известно, что три человека получили травмы разной степени тяжести. В одного из них травма головы, двое — в состоянии стресса и контузии.

По предварительной информации известно, что из-за обстрела по Никополю в городе было повреждено 7 частных домов, три газопровода, линию электропередач, несколько автомобилей, а также другие постройки. В то же время в Мировской громаде Никопольского районе враг повредил два жилых дома и машину. По ее территории оккупанты всего выпустили 20 снарядов.

Стоит отметить, что ранее мы писали о взрывах в Днепре.