В интервью изданию «РБК-Украина» представитель военной разведки объяснил «чистки» в военном руководстве страны-агрессора, информирует «НБН».

По словам спикера ГУР МОУ, серия кадровых перестановок в высшем военном командовании российских оккупационных войск связана с провалом «большого» зимнего наступления армии Путина.

Юсов напомнил, что захватчики должны были выйти на границы Донецкой и Луганской областей, однако они провалили эти задачи. Также до сих пор они не смогли взять под контроль Бахмут, бои за который стали настоящей катастрофой для ВС РФ и ЧВК с течки зрения потерь живой силы и техники. Можно сделать вывод, что «масштабное» наступление россиян закончилось ничем.

Представитель военной разведки заверил, что кадровые перестановки в армии РФ будут продолжаться, поскольку там постоянно заняты поиском виновных в поражениях на фронте в Украине.

Ранее регулярные «чистки» в командовании российских войск объяснили аналитики Института изучения войны.