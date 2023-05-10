Как информирует «НБН» со ссылкой на ОВД-Инфо, речь идет о неком Александре Посконном.

Согласно словам мужчины, сотрудники полиции избили его во время задержания. После этого мужчине перепало еще и в автозаке. Он также добавил, что ему угрожали уголовным делом, обвиняя в экстремизме.

В итоге мужчину таки отпустили из отдела полиции, оформив на него протокол согласно статье о дискредитации армии Российской Федерации.

Пострадавший также добавил, что в отделении полиции, помимо него, находились еще как минимум три человека, которые были задержаны из-за того, что на их одежде был желтый и синий цвет.

Напомним, ранее мы уже публиковали кадры протестов россиян против войны в Украине.