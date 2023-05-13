Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Представители Генштаба рассказали о том, что только за минувшие сутки украинские защитники смогли нанести удары по 15 районах скопления войск армии Российской Федерации. Также от атак украинцев пострадали и 2 пункта управления оккупантов и еще ряд важных объектов.

Отметим, что оккупанты также совершали массированную атаку по территории Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов, вероятнее всего — иранского производства. В Генштабе отметили, что за прошлые сутки бойцы ВСУ сбили 22 таких беспилотника.

Представители Генерального штаба ВСУ отмечают, что на данный момент остается серьезная угроза ракетных и авиационных ударов по украинской территории. Поэтому, местные жители ни в коем случае не должны игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Отметим, что на данный момент самыми горячими направлениями на карте остаются Бахмут, Марьинка, Авдеевка.

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