Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал Виталия Кима.

Как сообщил Виталий Ким, российские оккупанты вновь обстреляли территорию Николаевской области. На этот раз они выпустили несколько снарядов из реактивных систем залпового огня по городу Очаков.

По последним данным известно, что из-за данного обстрела был поврежден как минимум один жилой дом, также Ким написал и о том, что оккупанты смогли повредить объект критической инфраструктуры.

В конце глава Николаевской областной военной администрации добавил, что в городе Николаев, Вознесенском, Баштанском, а также в Первомайском районах, что день, что ночь прошли относительно спокойно, там враг, к счастью ничего не смог разрушить.

Что касается пострадавших от обстрела оккупантов из РСЗО, то на данный момент известно, что в ходе этой атаки никто не пострадал.

К слову, российские оккупанты достаточно часто обстреливают территорию Николаевской области из разных видов вооружения.

Отметим, ранее Россия атаковала Тернополь.