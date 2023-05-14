Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на главу КМВА Сергея Попко.

Как стало известно, вечером, российские оккупационные войска запустили большое количество беспилотных летательных аппаратов в сторону Киева и Киевской области. Глава КМВА пишет о том, что скорее всего это делается для того, чтобы «прощупать» украинскую противовоздушную оборону.

Сергей Попко также заявил о том, что все дроны-камикадзе, которые были выпущены в сторону столицы в тот вечер удалось сбить. После чего, уже поздно ночью оккупанты вновь решили атаковать украинскую территорию крылатыми ракетами. По последним данным это происходило с акватории Каспийского моря. Попко сообщил, что ни одна крылатая ракета так и не вошла в воздушное пространство Киевской области, поэтому ситуация остается контролируемой.

Также Сергей Попко отметил, что это уже седьмая воздушная атака на украинскую столицу всего лишь с начала мая, что может свидетельствовать о намерениях оккупантов нанести серьезный удар по Киеву.

Следует напомнить, что ранее мы писали о серьезных потерях оккупантов в Бахмуте.