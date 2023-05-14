Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на заявление Юрия Игната в эфире национального телемарафона.

Сообщается, что всего в Брянской области было сбито 5 единиц российской авиаций. Среди них 3 вертолета, а также два самолета. В СМИ сообщали о том, что в числе сбитых вертолетов оказались Ми-8, среди самолетов — СУ-34 и СУ-35, но эти данные являются неподтвержденными.

В свою очередь Игнат отметил, что это была «качественная» работа противовоздушной обороны Российской Федерации. Оккупанты сами смогли уничтожить 5 единиц собственной авиации.

В то же время известно, что российские пропагандисты пытались умолчать всю правду о падении авиации в Брянской области. Сначала они сообщали лишь о падении одного вертолета и то, по их словам там случилось всего лишь возгорание двигателя. Позже они все же признали, что в Брянской области были сбиты два вертолета и один самолет (в то время как Игнат сообщил о 5 единицах сбитой авиации). К слову, традиционно оккупанты назвали виновниками «украинских диверсантов».

Отметим, ранее мы писали о падении геликоптера в Брянской области.