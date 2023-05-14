Как информирует «НБН», по словам городского головы Харькова Игоря Терехова войска Путина сегодня ночью нанесли удары по городу. Враг целился в объект инфраструктуры.

Терехов отметил, что ракетный удар был нанесен по Новобаварскому району города. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.

Дословно из заявления Игоря Терехова:

Россия целилась по объекту инфраструктуры. В близлежащих домах выбило двери и стекла. Однако обошлось без значительных разрушений.

Напомним, ранее мы уже писали об ударах России по Тернопольской области.