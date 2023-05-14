Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на российское издание «ТАСС«.

Во время брифинга Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков рассказал о том, что на Бахмутском направлении погибли два высокопоставленных российских военных.

Первый из них — полковник Вячеслав Макаров. Макаров был командиром 4-й мотострелковой бригады армии Российской Федерации. Известно, что он руководил войсками оккупантов в районе населенного пункта Ивановское. Украинские военные смогли его ликвидировать во время штурма, также известно что погиб он от многочисленных ранений в то время, когда его пытались эвакуировать.

Второй — это полковник Евгений Бровка. Он занимал пост заместителя командира армейского корпуса по военно-политической работе. Погиб оккупант на Бахмутском направлении во время штурма украинских военных. Причиной смерти стали многочисленные осколковые ранения.

К слову, российская армия довольно таки часто теряет высокопоставленных военных.

Мы также писали, что украинские военные продвигаются на Бахмутском направлении.