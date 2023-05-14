Как информирует «НБН», об этом сообщают местные паблики, в том числе и «Крымский ветер».

Дословно из обнародованного сообщения:

Сегодня, приблизительно в 20 часов 00 минут в Севастопольской бухте было громко. Местные жители слышали звуки пусков ракет и пулеметную очередь.

В свою очередь так называемый «губернатор» региона Михаил Развожаев сообщил, что все это якобы является последствием «тренировки Черноморского флота России на Северном молу».

Он заявил:

Громкие звуки в городе – это флот проводит тренировку боевых расчетов на Северном молу и в Стрелковой бухте. В Севастополе все спокойно.

Стоит отметить, что в последнее время на территории аннексированного Россией Крыма все более неспокойно. Так, к примеру, последний случай со взрывами в Севастополе, о котором мы писали, произошел шестого мая.