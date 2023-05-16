Как информирует «НБН», об этом сообщают источники «Цензор.НЕТ» в НАБУ.

Как известно, пост главы Верховного Суда Украины Всеволод Князев занимает с декабря 2021-го.

В свою очередь на странице НАБУ в социальной сети Facebook появилось сообщение следующего характера:

САП вместе с НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде. А точнее схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Далее будут детали.

Напомним, ранее в НАБУ рассказали, кто должен попасть под новые санкции США.