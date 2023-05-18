Как информирует «НБН», в сообщении КГВА в ТГ-канале отмечается, что все цели врага были обнаружены украинскими защитниками и уничтожены.

Дословно из обнародованного сообщения:

На этот раз атака была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия. Вероятно, враг стрелял крылатыми ракетами типа Х-101/555. А уже после запуска ракет войска Российской Федерации дополнительно запустили разведывательные БПЛА над Киевом.

Согласно имеющейся предварительной информации, все цели врага в воздушном пространстве столицы Украины были обнаружены украинской ПВО и ликвидированы.

Также предварительно было зафиксировано падение обломков в Дарницком, Деснянском районах Киева. Самые большие повреждения были Дарницком районе, где произошло возгорание территории гаражного кооператива. Спасателям уже удалось ликвидировать пожар.

Информации о пострадавших среди мирного населения в результате ракетной атаки РФ по Киеву не поступало.

Ранее мы уже писали о том, почему россияне активизировали ракетные удары по Украине.