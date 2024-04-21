О том, что территории прифронтовых регионов, а также областей, расположенных у границ государства-террориста, являются самыми незащищенными от вражеских обстрелов, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером Воздушных Сил ВСУ майором Ильей Евлашем в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Евлаша, больше всего страдает население, которое находится в непосредственной близости от РФ, включая части временно оккупированных территорий. В частности, речь идет о Харьковской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях.

Представитель Воздушных Сил подчеркнул — российскому террору можно противопоставить лишь большее количество сил и средств ПВО, например, если США ускорят поставки обещанной военной помощи, после одобрения Сенатом соответствующего законопроекта (ориентировочно — 23 апреля).

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