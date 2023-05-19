В комментарии изданию «РБК-Украина» замглавы ГУР МОУ рассказал, что ранее россияне хотели уничтожить энергетическую систему нашей страны, что им не удалось, информирует «НБН».

По словам генерала, теперь приоритеты ВС РФ изменились, и захватчики намерены сорвать военные планы Украины и подготовку к операциям в весенне-летний период.

Скибицкий отметил, что для этого армия Путина пытается ликвидировать наши военные объекты и скопление вооружения защитников. Оккупанты атакуют ракетами центры принятия решений, логистические пути, пункты сосредоточения боеприпасов, техники, места хранения топлива и районы сосредоточения войск.

Представитель разведки добавил, что особое внимание россияне уделяют районам размещения систем противовоздушной обороны Украины. Также ежедневно они наносят удары по линии фронта и близлежащим зонам, используя авиационный компонент.

Напомним, в ОК «Юг» объяснили, почему оккупанты чаще всего атакуют Украину именно ночью.