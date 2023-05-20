Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.

В отчете говорится, что за 19 мая между украинскими и российскими военными произошло более 80 боевых столкновений на 5 направлениях.

Также там отмечают, что ночью враг совершил атаку дронами-камикадзе по территории Украины. Кроме того известно, что по состоянию на 19 мая враг нанес 6 ракетных ударов, 62 авиационных удара, а также 65 ударов из ракетных систем залпового огня. В основном враг бьет по позициям украинских военных, либо же по мирным жителям.

В результате этих атак известно о повреждениях в населенных пунктах: Берислав, Степногорск, Зеленовка, а также в Кривом Роге. Также там присутствуют раненые и погибшие. В Генштабе отмечают, что в последнее время враг активизировался в плане ракетных обстрелов, поэтому местные жители ни в коем случае не должны игнорировать сигналы воздушной тревоги.

По традиции самыми горячими направлениям на восточном фронте страны являются: Бахмутское, Марьинское, Авдеевское, Лиманское и Шахтерское.

Стоит отметить, что ранее Резников рассказал о серьезных потерях оккупантов на Бахмутском направлении.