Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Суспільне«.

В источнике говорится о том, что 20 мая, вечером, в районе города Днепр было слышно несколько взрывов во время воздушной тревоги.

Первый взрыв случился приблизительно в 22:34, тогда об этом сообщили местные жители. Также издание «Суспільне» писало о двух взрывах приблизительно в 22:38.

В свою очередь глава областной военной администрации Днепра Сергей Лысак написал, что это была работа украинской противовоздушной обороны, поэтому не нужно поддаваться панике и сохранять спокойствие. Также Лысак поблагодарил украинских воинов за защиту неба и призвал местных жителей оставаться в безопасных местах.

Известно, что оккупанты достаточно часто совершают обстрелы города Днепр, а также других населенных пунктов Днепропетровской области.

Напомним, ранее мы писали о дополнительных силах оккупантов в Бахмуте.