Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Анну Маляр.

Анна Маляр рассказала, что на данный момент украинские защитники все еще находятся в Бахмуте, несмотря на то, что ситуация в городе достаточно тяжелая. Маляр отмечает, что воины Вооруженных сил Украины активно проводят контратаки на флангах, тем самым не дают оккупантам продвинуться на данном направлении.

Маляр утверждает, что украинские защитники взяли Бахмут в полуокружение и продолжают делать свою работу. Такие действия ВСУ замедляют продвижение вражеских войск. Из-за успешности контратак ВСУ вражеские войска вынуждены держать оборону в той части города, которую они контролируют.

Маляр еще раз напомнила, что украинцы сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе «Самолет». Кроме того, подобные высказывания делали и другие представители Сил обороны Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ОПУ опровергли информацию о потери Бахмута.