Как информирует «НБН» со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, за последние сутки враг потерял на фронте 500 захватчиков живой силы. Также бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили два десятка артиллерийских систем и тридцать шесть беспилотников.

Кроме того, украинские защитники за последние сутки ликвидировали три танка врага, 8 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, тридцать шесть беспилотных летательных аппарата, две единицы автомобильной техники и автоцистерн и четыре единицы специальной техники.

Напомним, ранее мы уже писали о том, во что войска Путина превратили Бахмут за время боевых действий.