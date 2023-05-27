Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Если верить сообщениям Гладкова, то становится известно, что 27 мая, населенный пункт Шебекино попал под артиллерийский обстрел. Гладков сообщил, что якобы дело рук бойцов Вооруженных сил Украины, но данная информация требует подтверждения.

В результате этого «обстрела» в городе Шебекино, который находится недалеко от границы с Украиной было зафиксировано несколько прилетов. В том числе один из них пришелся по ледовой арене. Там повреждён фасад, а также были выбиты окна, по информации местных властей — это был прилет из ствольной артиллерии.

Кроме того, власти Белгородской области писали и о прилетах возле парковки, а также возле пешеходного моста. Там тоже присутствуют повреждения. По информации Гладкова пострадавших в результате «прилетов» — нет, но одной женщине якобы стала плохо.

Стоит отметить, ранее мы писали о взрывах в Белгородской области.