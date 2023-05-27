Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на телеграм-канал Анны Маляр.

В своем телеграм-канале заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр рассказала о том, что на данном направлении вражеские войска продолжают наступление, но оно уже не является таким активным как ранее.

По словам Маляр также известно, что сейчас нет активных боевых действий, а ни в центре города, а ни на флангах, вместо этого вражеские войска увеличили интенсивность собственных обстрелов из авиации, а также артиллерийских систем.

Кроме того, замминистра обороны также заявила, что украинские войска продолжают уверенно держать позиции на высотах в Бахмуте, которые им удалось занять ранее.

Также известно, что армия Российской Федерации прекратила вести активные наступательные действия на восточном направлении из-за того, что на данный момент у них проводиться перегруппировка. Тем самым враг пытается улучшить собственную боеспособность.

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