Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на главу ОВА Сергея Лысака.

Лысак рассказал, что в результате трагедии, которая случилась 26 мая пострадало уже 32 человека, в то время как ранее сообщалось о 26 пострадавших. Кроме того, известно, что в результате ракетного удара также погибли двое людей, ещё трое считаются пропавшими.

Лысак в своем телеграм-канале написал о том, что работники специальных служб целую ночь разбирали завалы, по состоянию на утро 27 мая уже разобрано 90%. Также он уточнил, что до сих пор неизвестна судьба трех людей, но спасатели нашли несколько фрагментов тела, а на месте происшествия работают эксперты-криминалисты.

На данный момент известно, что из 32 человек пострадавших от рук агрессора 13 из них — до сих пор находятся в больнице, 5 из которых — в тяжелом состоянии. К слову, оккупанты достаточно часто атакуют Днепр ракетами.

Ранее мы писали об атаке на Днепр 26 мая.