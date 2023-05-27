Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на ISW.

Представители Института изучения войны сообщают, что Кремль вновь начинает пытается убедить западные страны в том, что Украина должна пойти на переговоры с Российской Федерацией, где вероятнее всего российские представители будут требовать от Украины пойти на уступки.

Об этом, по мнению аналитиков, свидетельствует разговор действующих президентов России и Бразилии. Так, по их информации известно, что во время телефонного разговора российский диктатор заявил бразильскому лидеру, что РФ, якобы всегда готова к мирному урегулированию конфликта, но Киев отказывается идти на переговоры.

Аналитики пишут, что Россия не имеет абсолютно никаких адекватных целей касательно ведения переговоров с Украиной. По их мнению, единственное, что хочет диктатор Путин — это принудить Украину к капитуляции.

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