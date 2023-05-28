Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на мэра города Ивана Федорова.

По информации Федорова 28 мая, в воскресенье в городе Мелитополь прозвучал мощный взрыв. Он также отметил, что скорее всего это произошло где-то в центре города, но точная информация о том, что стало причиной взрыва пока что отсутствует. Также он сообщил, что взрыв был всего лишь один раз.

«В Мелитополе громко. В центре города прозвучал одиночный взрыв. Что горит в оккупантов, выясняем». — написал мэр города.

Со слов Федорова можно понять, что скорее всего Вооруженные силы Украины вновь нанесли удар по оккупантам в Мелитополе, но на данный момент нет точной информации что именно взорвалось.

Стоит отметить, что украинские военные достаточно часто наносят удары по штабах, складах и других важных для россиян объектов на временно оккупированных территориях.

Напомним, ранее мы писали о взрывах в оккупированном Бердянске.