Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Так, в своем телеграм-канале Сергей Лысак сообщил о том, что среди погибших в результате атаки на больницу в городе Днепр оказалось 4 человека, а не 1, как ранее все считали.

Лысак сообщил, что после разбора завалов на месте происшествия было обнаружено еще несколько фрагментов тел. Как оказалось, они принадлежали 56-летнему врачу, 64-летней сотруднице медучреждения, а также 57-летнему работнику соседней ветеринарной клиники.

Таким образом, по данным Днепропетровской ОГА, среди погибших в результате ракетного российских оккупантов по Днепру уже оказалось четыре человека.

Стоит отметить, что российские военные достаточно часто совершают военные преступления, нанося ракетные удары по гражданской инфраструктуре.

Напомним, ранее мы писали о ракетном ударе по Днепру.