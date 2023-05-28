В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на сообщение Сухомлина в Facebook, в результате ночной атаки по городу были зафиксированы повреждения.

Дословно из обнародованного сообщения:

Тревога продолжалась около пяти часов. Житомир без жертв, но есть повреждения.

Городской голова пообещал предоставить некоторые детали позже. Также он не уточнил, было ли это попадание или же падение обломков после работы противовоздушной обороны.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Житомире в 05:34 утром, 28 мая, раздались взрывы.