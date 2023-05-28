Как информирует «НБН», об этом в эфире национального телемарафона сделал заявление глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников. Более того, он подчеркнул, что эти ракеты на сто процентов поразили все цели, которые были определены Генеральным штабом ВСУ.

Дословно из заявления Резникова:

Я с уверенностью могу заявить, что из всех пусков данных ракет, все сто процентов поразили цели, которые определил Генштаб ВСУ.

При этом Резников добавил, что во время визита главы Минобороны Британии в Украину, ему были представлены пилоты, которые осуществляют пуски британских ракет.

Министр обороны Украины добавил:

Как следствие, когда Бен Уоллес приезжал к нам на минувшей неделе, то я имел честь представить ему двух наших пилотов, которые уже применяли данные ракеты на поле боя против врага Украины.

Напомним, ранее Алексей Резников уже делал заявление об эффективности британских снарядов.