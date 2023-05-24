О том, что данные высокоточные системы вооружений, предоставленные нашей стране западными государствами-союзниками, показали высокую эффективность, и результативно применяются против российских оккупантов, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова, прозвучавшее на YouTube-канале «Військове телебачення України».

Подобное заявление от министра обороны Резникова прозвучало в период проведения совместного брифинга с его британским коллегой Беном Уоллесом, посетившим Украину с рабочим визитом.

В частности, глава украинского оборонного ведомства подчеркнул:

У нас была возможность пожать руки пилотам, которые были обучены в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow.

Ранее мы писали о том, что оккупанты заявляли о нанесении ударов ракетами Storm Shadow по Бердянску.