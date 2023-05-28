Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Согласно его словам, оккупационные силы два раза били по городу из тяжелой артиллерии.

Дословно из сообщения Лысака:

Были разбиты шесть частных домов, а также два хозяйственных сооружения. Кроме того, ударом россиян был поврежден газопровод и линия электропередач. Обошлось без погибших и пострадавших. Это самое главное.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что под утро в Житомире раздались взрывы.