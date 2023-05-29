Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Отмечается, что на территории ОРЛО патрули оккупационных сил усиленно ищут партизан, которые покушались на так называемого «главу МВД ЛНР» Игоря Корнета. В сообщении говорится, что россияне организовали дополнительные патрули росгвардейцев, которые ищут представителей подполья на ВОТ Луганской области.

Все это связано с тем, что предатель Украинского государства Корнет получил тяжелые ранения в результате взрыва в парикмахерской, после чего захватчики предпринимают попытки найти исполнителей.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в ОРЛО исчез Игорь Корнет.